Eerste tien patiënten hebben bloedplasma gekregen

In het Erasmus MC in Rotterdam zijn, in samenwerking met vijftien andere centra in Nederland, de eerste tien patiënten behandeld in de zogeheten ConCoViD studie. In dit onderzoek wordt bloedplasma gegeven aan coronapatiënten. Het plasma is afkomstig van donoren die genezen zijn van Covid-19 en virusdodende antistoffen hebben aangemaakt in hun bloed.