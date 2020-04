Van Nieuwenhuizen en transportsector lanceren corona-maatregelen

De Rijksoverheid heeft samen met de logistiek- en transportsector voorschriften gemaakt die duidelijkheid moeten geven over veilig en gezond doorwerken in deze sector tijdens de coronacrisis. Woensdag lanceert minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) samen met chauffeurs het protocol en de poster die overal komt te hangen.

Het protocol is voor alle werkgevers, opdrachtgevers, zzp'ers en werknemers binnen de sector. Er moet bijvoorbeeld binnen elk bedrijf een aanspreekpunt worden aangesteld en er moet afstand worden gehouden. Ook worden de cabines van de voertuigen en de toiletten vaker schoongemaakt.

De minister is blij dat de maatregelen er zijn gekomen. "De transportsector werkt vanaf dag 1 in deze periode hard door om het vervoer van belangrijke goederen op gang te houden. Ik heb veel respect voor de chauffeurs die er voor zorgen dat onze spullen bezorgd worden. Het is goed dat alle mensen in het transport nu extra houvast hebben om zo veilig mogelijk te kunnen blijven werken."