Coronavirus maakte al vroeg in februari slachtoffers in VS

In de Verenigde Staten zijn veel eerder dan tot nu toe bekend was mensen overleden die het coronavirus hadden opgelopen. De autoriteiten in Santa Clara (Californië) melden dat uit onderzoek is gebleken dat twee mensen die op 6 en 17 februari thuis stierven het virus hadden.

Die twee overleden personen zijn daarmee de eerste bekende slachtoffers van de pandemie in de VS, bericht The New York Times. De Amerikaanse autoriteiten stelden op 29 februari voor het eerst vast dat iemand was overleden aan het virus. Later bleek dat ook op 26 februari al besmette personen waren gestorven.

Experts in Santa Clara concluderen nu dat het virus mogelijk al langer om zich heen greep in Californië. De slachtoffers waren niet naar risicogebieden geweest. Ze liepen het virus vermoedelijk in hun omgeving op.

“Die sterfgevallen zijn vermoedelijk nog maar het topje van een ijsberg met een onbekende omvang”, zegt een medisch topfunctionaris in Santa Clara volgens de krant. “Dit voelt als een belangrijke ontwikkeling.”