RIVM gaat bij GGD aandringen op meer contactonderzoek

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat met spoed de GGD vragen om meer werk te maken van het opsporen van mensen die mogelijk zijn besmet met het coronavirus. “Tot nu toe was gewoon helder dat het te druk was” voor dat zogeheten contactonderzoek, meende Jaap van Dissel van het RIVM.

Buurlanden Duitsland en België steken veel meer tijd en energie in het achterhalen van de mensen met wie een besmet persoon in aanraking is geweest. Zo kunnen ze diegene ook opdracht geven zich af te zonderen, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Nederland heeft dat contactonderzoek losgelaten toen het virus zo snel om zich heen greep dat het niet meer te volgen bleek. Nu het enigszins beteugeld lijkt en het kabinet zoekt naar manieren om niet langer iedereen thuis te houden, maar alleen de mensen die mogelijk besmet zijn, moet het contactonderzoek weer worden hervat.