Dutch Comic Con verplaatst naar november

De organisatie verwacht 40.000 liefhebbers van comcis, series, films games en cosplay (gekostumeerde rollenspelen) in de Jaarbeurs Utrecht. Het is al de tweede keer dat het evenement, dat aanvankelijk op 28 en 29 maart zou plaatsvinden, wordt uitgesteld.

"Wij hadden hoop dat wij onze bezoekers in juli alsnog konden ontvangen voor onze feestelijke jubileumeditie, maar door de verlengde maatregelen - waar wij alle begrip voor hebben - is het niet mogelijk om ons evenement door te laten gaan", zegt de organisator van Heroes Dutch Comic Con.

De reeds verkochte toegangstickets worden automatisch omgezet naar de nieuwe datum in november. Ook kunnen bezoekers een voucher ontvangen voor een ander evenement in de toekomst of hun geld terugvragen.