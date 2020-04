Zorgbranche: gevaarlijke onduidelijkheid over mondmaskers

Zorgbrancheorganisatie ActiZ haalt hard uit naar het kabinet, dat volgens de organisatie “gevaarlijke onduidelijkheid” laat bestaan over de inzet en beschikbaarheid van mondmaskers en andere beschermingsmiddelen in de ouderenzorg. ActiZ is “verbijsterd over het gebrek aan duidelijkheid en perspectief” en roept de Tweede Kamer op tot actie.