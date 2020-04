Dodental België naar 6262 maar ‘piek lijkt nu voorbij’

De afgelopen 24 uur zijn in België 266 coronapatiënten overleden, waardoor het aantal sterfgevallen naar 6262 is gestegen. “Ondanks de vele overlijdens is het goede nieuws dat de piek achter ons lijkt te liggen,” zei viroloog Steven Van Gucht op de dagelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Hij wees erop dat veel meldingen uit de verpleeghuizen soms dagen tot een week later binnenkomen. Sinds 12 april neemt het aantal sterfgevallen feitelijk af.