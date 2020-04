Het aantal besmettingen met het coronavirus in Rusland is het afgelopen etmaal opgelopen met 5236 gevallen. Volgens het Russisch crisiscentrum zijn er nu 57.999 besmettingen vastgesteld.

De stijging van het aantal besmettingen was iets kleiner dan de dag er voor. In de afgelopen 24 uur bezweken 50 mensen in Rusland aan een besmetting en dat was 1 dode minder dan dinsdag. Het totaal aantal doden komt daarmee op 513.