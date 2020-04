Brandweer: brand Meinweg goed onder controle gehouden

De brandweer heeft de brand in het Limburgse natuurgebied de Meinweg goed onder controle kunnen houden in de nacht van dinsdag op woensdag. Van een volledige controle is echter nog geen sprake en het sein brand meester is dan ook nog niet gegeven, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Nog her en der zijn er volgens de woordvoerder hotspots. “Op enkele plekken zijn er nog kleine vlammetjes.” Grote vlammen zijn er nu niet meer, aldus de zegsman. “We gaan nu goed bekijken hoe het zich gaat ontwikkelen”, zegt hij. Daarbij zijn ze afhankelijk van het weer. Voor woensdag wordt een windkracht 3 verwacht.

Er is niet veel rook meer te zien, maar in het ontruimde nabijgelegen dorp Herkenbosch is er nog flinke stankoverlast, vertelt de woordvoerder. “Daar moet je niet te lang in blijven.”

Corridor

Ter hoogte van een ontruimde manage is een corridor gemaakt met tanks van defensie. “Alles is platgereden, bomen zijn weggeduwd. Eigenlijk hebben we een strook land braak gemaakt, om een stoplijn voor het vuur te maken.”

Het getroffen gebied is ruim 170 hectare groot. In het grootste deel daarvan is vooral aan de grond alles zwartgeblakerd, aldus de zegsman.