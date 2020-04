Moskeeën checken of moslims na avondeten ramadan binnenblijven

De vastenmaand ramadan, die deze week begint, is voor moslims normaal gesproken een tijd van samen zijn. Samen bidden en samen eten na zonsondergang. Maar in tijden van corona kan dat niet. De moskeeën zijn dicht en gezamenlijke iftar-maaltijden, waarmee moslims het vasten breken, gaan niet door. Om zeker te weten dat moslims toch niet ‘s avonds buiten samenkomen, gaan vrijwilligers van moskeeën de komende weken na zonsondergang de wijken in. Als ze groepjes mensen zien, worden die aangespoord om naar binnen te gaan.

In Amsterdam doen “zestien tot twintig” moskeeën mee met de rondes door de wijken, zegt hoofdimam Yassin Elforkani van de Blauwe Moskee. In Den Haag gaat onder meer de moskee as-Soennah langs pleintjes, parken en andere hangplekken voor jongeren.

“Normaal gaan mensen na de iftar massaal naar de moskee voor het avondgebed. Bovendien begint straks de meivakantie. Dan ontstaat een situatie dat mensen lekker lang kunnen opblijven. Onze vrees is dat mensen de rituelen en de gang naar de moskee inruilen voor een samenkomst bij elkaar over de vloer, of nog erger, op straat of in parkjes”, zegt Abdelhamid Bouzzit, bestuurder van de moskeekoepel SIORH (Den Haag en omgeving).

Voorzichtig

Want het is heel belangrijk om voorzichtig te zijn, benadrukken de moskeeën. Bouzzit: “Jongeren moeten beseffen dat zij het coronavirus kunnen meebrengen naar hun ouders wanneer ze zich niet te veel aantrekken van veiligheidsmaatregelen en toch bij elkaar komen”.

Moskeeën proberen de moslims op andere manieren samen te laten zijn. Zo kunnen ze elkaar dadels sturen, zodat ze ‘s avonds thuis elkaars eten proeven en in gedachten samen zijn. Sommige moskeeën brengen voedselpakketten naar armen. Preken worden online gestreamd, omdat moskeeën dicht zijn. Daarnaast roepen moskeeën hun achterban op om contact te leggen en te houden met ouderen, om te vragen of ze hulp nodig hebben. Bouzzit: “De gang naar de moskee is voor ouderen ook lichaamsbeweging. Twee of drie keer per dag lopen ze een kwartier heen en een kwartier terug. Dat valt nu weg. We hebben iemand bereid gevonden om live via Facebook middaggymnastiek te geven. De moskee komt naar je toe deze ramadan.”

De maand ramadan begint wanneer de eerste sikkel na de nieuwe maan te zien is in de lucht. Dat is waarschijnlijk donderdagavond. Het vasten begint dan vrijdagochtend. Een maand lang mogen moslims van het ochtendgloren tot in de avond niet eten, drinken, vrijen en roken. Het vasten begint rond 4.00 uur ‘s ochtends, vlak voordat de zon opkomt, en duurt tot het avondgebed, ongeveer rond 21.00 uur.