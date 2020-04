Coronacrisis zorgt voor recorddaling consumentenvertrouwen

Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is in april sterk verslechterd. Door het nieuwe coronavirus zijn huishoudens pessimistischer over het economisch klimaat en minder bereid tot kopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De graadmeter van het statistiekbureau voor het consumentenvertrouwen kende tussen maart en april de sterkste daling ooit.

Waar in maart een stand van -2 werd gemeten, komt de graadmeter van april op -22 uit. Hoewel dit de sterkste daling ooit is, gaat het niet om de laagste stand. Die werd in 2013 bereikt met -41.