Chinese stad Harbin beperkt toegang voor mensen van buitenaf

De stad in het noordoosten van China kampt met een uitbraak van het coronavirus door besmette Chinese reizigers die uit Rusland terugkwamen. Harbin, de hoofdstad van de provincie Heilongjiang, had al eerder besloten dat mensen die van buiten China kwamen of vanuit een gebied met veel coronabesmettingen in isolatie moesten.

China meldde dinsdag dertig nieuwe gevallen van het coronavirus. Daarvan waren 23 gevallen geïmporteerd en was er bij zeven gevallen sprake van lokale besmetting. Het dodental in China door het virus bleef ongewijzigd op 4632. In totaal zijn er 82.788 besmettingen in China bekend.