Forse aanwas nieuwe abonnees voor Netflix

Videostreamingdienst Netflix trok in het eerste kwartaal 15,8 miljoen nieuwe abonnees. Het totaal aantal betalende klanten van het Amerikaanse bedrijf steeg daardoor met 9,4 procent in de eerste drie maanden naar een kleine 183 miljoen. Netflix zag het aantal gebruikers nog nooit zo hard groeien als tijdens de coronacrisis waarin veel mensen verplicht thuis zijn. De omzet en de winst van het bedrijf stegen ook.

Netflix trok op de thuismarkt de Verenigde Staten en Canada 2,3 miljoen nieuwe klanten. Dat waren er meer dan de afgelopen drie kwartalen bij elkaar. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika kwamen er van januari tot en met maart bijna 7 miljoen abonnees bij. Ook in Latijns-Amerika (2,9 miljoen) en Azië en Oceanië (3,6 miljoen) wist het bedrijf nieuwe klanten te binden. Ook keken abonnees gemiddeld meer uren naar de dienst. Netflix verwacht dat de ledenaanwas en de kijkduur afnemen als de coronamaatregelen in verschillende landen worden versoepeld, maar vindt het moeilijk te voorspellen wanneer dat is.

Het bedrijf scoorde goed met series als Tiger King, waar 64 miljoen abonnees naar keken, en het nieuwe seizoen van de serie Ozark (30 miljoen kijkers). Voor volgend kwartaal verwacht Netflix veel van het nieuwe seizoen van onder meer de Spaanse serie La Casa de Papel en de Michael Jordan-documentaire The Last Dance.

Opnames liggen stil

Last van de coronamaatregelen heeft Netflix ook. De opnames van veel producties liggen stil, wat later in het jaar voor minder nieuwe series en films kan zorgen. Ook moest het bedrijf door de groter dan verwachte klantengroei het aantal medewerkers van de klantenservice flink uitbreiden.

Omdat de dollar relatief duur was stegen de omzet en winst minder hard dan het aantal abonnees. De omzet kwam uit op een kleine 5,8 miljard dollar, tegen 4,5 miljard dollar in het eerste kwartaal van vorig jaar. Onder de streep bleef daar 709 miljoen dollar van over. Dat was een jaar eerder nog 344 miljoen dollar.