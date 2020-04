Kappers teleurgesteld over langere sluiting

Kappersbranchevereniging ANKO is teleurgesteld dat kappers voorlopig de deuren gesloten moeten houden. Dat zegt voorzitter Maurice Crusio in een reactie op de persconferentie van premier Mark Rutte. “In onze ogen hebben we er als brancheorganisatie echt álles aan gedaan wat in onze macht ligt om weer veilig open te kunnen.”