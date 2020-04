MOJO noemt afblazen festivalzomer 'regelrechte ramp'

De verlenging van de coronamaatregelen is een regelrechte ramp voor de popsector. Binnen de branche ontstaat een schadepost van zeker 1,5 miljard euro, stelt concert- en festivalorganisator MOJO in een eerste voorzichtige schatting.

"Dit besluit is geen verrassing. Het voelt heel dubbel. Aan de ene kant hebben we nu duidelijkheid voor een langere periode maar het is wel heel vervelend", reageert MOJO-directeur Ruben Brouwer tegenover de entertainmentfeed BuzzE. "Het is nu echt definitief en we kunnen dat rustig een ramp noemen. Dat geldt voor de hele branche: leveranciers, poppodia, artiesten, noem maar op."

Brouwers eerste prioriteit is om met de overheid om de tafel te gaan om te praten over extra steun. De extra financiële injectie van 300 miljoen euro voor culturele instellingen van minister Ingrid van Engelshoven ging bijvoorbeeld aan de popsector voorbij. "Daar krijgen wij helemaal niets van te zien", zegt Brouwer. "Het liefst zien we dat er een noodfonds komt voor de sector. Wij worden het langst getroffen met de huidige maatregelen."

"Grote partijen hebben het misschien iets beter en redden het even maar de rest komt in grote problemen", schetst Brouwer de situatie. "Kijk alleen maar naar Nederlandse artiesten. Veel mensen denken dat zij het wel even uit kunnen zingen maar het merendeel heeft het niet breed en is enorm afhankelijk van optredens. Zij gaan als het ware nu al de winter in. Tachtig procent van hun optredens doen ze in de zomer."