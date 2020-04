Aantal Franse sterfgevallen door corona neemt met 531 toe

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus is in de Franse ziekenhuizen en zorginstellingen is de afgelopen 24 uur met 531 toegenomen. Dat heeft Jérôme Salomon, de directeur van de dienst Volksgezondheid, dinsdag bekendgemaakt. In totaal zijn in Frankrijk nu 20.796 mensen overleden aan de ziekte. Alleen de VS, Italië en Spanje telden er meer.

Salomon zei tijdens een persconferentie dat de epidemie in Frankrijk nog altijd “enorm” is. Het aantal geïnfecteerden dat in het ziekenhuis belandde, daalde echter opnieuw, evenals het aantal patiënten op de intensive care. Dat zijn er nu nog 5433, vergelijkbaar met de situatie op 30 maart.