Organisatie Pinkpop: teleurstelling is ‘onvoorstelbaar groot’

De organisatie van Pinkpop kondigt met “pijn in het hart aan” dat vanwege het coronavirus de 51e editie niet dit jaar maar in 2021 plaatsvindt. “Natuurlijk is de teleurstelling binnen de organisatie van Pinkpop onvoorstelbaar groot, maar ondanks dat staan we volledig achter dit besluit, aangezien jullie gezond- en veiligheid en ook die van alle andere betrokken partijen onze hoogste prioriteit heeft.”

Het langstlopende jaarlijkse popfestival ter wereld staat nu op 18, 19 en 20 juni 2021 in de agenda. De festivalorganisatie werkt nog aan een plan voor de verkochte tickets. Het evenement was nog niet uitverkocht. Duidelijk was al dat Pinkpop is aangesloten bij de landelijke ‘Bewaar je ticket-regeling’, waarbij kaarten geldig blijven voor de editie van volgend jaar. “Wij begrijpen dat er vragen leven, maar om meerdere redenen hebben we even de tijd nodig en we hopen op jullie begrip en medewerking wat dat betreft”, aldus de organisatie. “We informeren kaartkopers zo snel mogelijk en persoonlijk.”

Pinkpop bedankt kaartkopers “voor het vertrouwen” en stelt dat het “natuurlijk buiten kijf staat dat de 51e editie van Pinkpop memorabel wordt!”

Pinkpop zou dit jaar op 19, 20 en 21 juni zijn.