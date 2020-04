Streep door festivalzomer na verlenging coronamaatregelen

Niet alleen de festivals kunnen niet doorgaan, ook talloze geplande concerten en theatervoorstellingen moeten worden geannuleerd. In de Ziggo Dome in Amsterdam, Nederlands grootste concerthal, stonden tot september shows van grote namen als Billie Eilish, Céline Dion, The Script, Tom Jones, Lenny Kravitz en The Killers gepland.

Premier Mark Rutte zei tijdens de persconferentie over de beslissing: “Ja dat is zuur”. Volgens de minister-president vormen festivals, concerten en sportwedstrijden nog een te groot risico voor de volksgezondheid. “Risico’s die we de komende tijd niet aankunnen.” Volgens hem “ontkomen we er niet aan om dit offer te brengen”. “Ik hoop en reken erop dat mensen dat zullen begrijpen.”

Duivelse dilemma’s

De premier zei ook dat hij “zielsgraag” zou willen kunnen zeggen dat er weer meer kan in Nederland. “Maar tegelijkertijd is dat heel eng en gevaarlijk. Stel dat je een maatregel versoepelt waardoor het virus weer gaat pieken.” Rutte, die naar eigen zeggen enorm worstelde met “duivelse dilemma’s”, stelde dat “de vrijheid van de een niet ten koste mag gaan van de gezondheid van de ander”.

Het kabinet volgt het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om het verbod op evenementen “voor langere tijd” in stand te houden. Burgemeesters van verschillende steden riepen vorige week al op tot een verbod van grote evenementen tot ten minste 1 september. Ook concert- en festivalorganisator MOJO vroeg al eerder om duidelijkheid van het kabinet.