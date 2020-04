Hoekstra: zorgpersoneel verdient beloning

Zorgverleners die de strijd tegen het coronavirus aanvoeren, kunnen rekenen op een extraatje uit de schatkist. Dat zei minister Wopke Hoekstra van Financiën dinsdag in zijn wekelijkse gesprek met RTL Nieuws. Om welke bedragen het gaat, weet hij nog niet.

"We hebben als kabinet steeds gezegd dat het geweldig is wat er door al die professionals gedaan wordt en dat dat een beloning verdient, niet alleen in de vorm van applaus."

Vorige maand vroeg de Tweede Kamer om zo'n beloning. Het kabinet werd opgedragen uit te zoeken hoe dit kon worden geregeld. Of het extraatje wordt opgenomen in de voorjaarsnota, een tussenstand van het lopende begrotingsjaar, wil Hoekstra nog niet zeggen.