Snelle daling aantal coronapatiënten op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is snel gedaald. Het zijn er nu 1087. Dat zijn er 71 minder dan op maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). “Dit is de al lang verwachte snelle daling waar we op hopen”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Van de 1087 patiënten liggen er 1039 in Nederlandse ziekenhuizen. In Duitsland liggen 48 patiënten op de ic.

