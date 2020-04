Waterschap vreest opnieuw grote droogte in 2020

Waterschap Rijn en IJssel vreest dat delen van Nederland dit jaar voor het derde jaar op rij te maken krijgen met grote droogte. In het Oost-Nederlandse werkgebied van het schap is het op dit moment droger dan in april 2018, het jaar dat alle droogterecords werden gebroken. Ook waterschap Vechtstromen in Twente maakt zich zorgen.

In maart waren de grondwaterstanden door hevige regen in de eerste maanden van het jaar weer op een normaal niveau. Maar sindsdien heeft het nauwelijks meer geregend, terwijl de zon fel schijnt en er een harde wind staat. Dat zorgt voor veel verdamping. Het neerslagtekort is al opgelopen tot 45 millimeter. Volgens Vechtstromen is dat in een normaal jaar rond deze tijd 2 tot 4 millimeter.

Naar verwachting loopt het neerslagtekort in de komende twee weken op naar 75 millimeter, een niveau dat gewoonlijk pas in juli wordt bereikt. Rijn en IJssel constateert daarnaast dat het grondwater sneller en eerder zakt dan in gewone jaren. Dat baart het schap veel zorgen. In de buurt van de Baakse Beek in de Achterhoek is alweer stilstaand in plaats van stromend water in de beekjes gezien. Er geldt nog nergens een sproeiverbod, maar dat kan snel veranderen, aldus de waterschappen.