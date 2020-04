Tegenstrijdige berichten over gezondheid leider Noord-Korea

Over de gezondheidstoestand van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn er tegenstrijdige berichten. Volgens de president van het buurland Zuid-Korea is er niets aan de hand, maar volgens Zuid-Koreaanse media wel. De Verenigde Staten houden de berichtgeving in ieder geval nauwgezet in de gaten. In het journaal van de Noord-Koreaanse staatstelevisie werd Kim niet genoemd.

Kim leidt sinds 2011 als communistisch dictator een volstrekt afgesloten, verarmd land dat echter wel over kernwapens beschikt die Amerika kunnen bestoken. Noord-Korea en de Verenigde Staten waren decennia aartsrivalen. Onder de Amerikaanse president Donald Trump kwam het tot enige ontspanning. Maar het land gaat inmiddels gewoon door met het testen van raketten.

Zuid-Koreaanse media melden dat Kim Jong-un met zijn gezondheid kampt na een medische behandeling voor hart- en vaatziekten vorige week. Maar het kantoor van de president meldde dat er geen aanwijzingen zijn dat Kim zwaar ziek is.

Kritieke toestand

Volgens persbureau Bloomberg wist de regering van Trump dat Kim na de operatie in kritieke toestand verkeerde, maar over de huidige toestand zou niets bekend zijn. Het Witte Huis wilde niet reageren. China, de belangrijkste bondgenoot van het regime Pyongyang, zegt er niet vanuit te gaan dat Kim ernstig ziek is.

De 36-jarige Kim, die zwaarlijvig is en stevig rookt, ontbrak op 15 april bij de viering van de verjaardag van zijn grootvader Kim Il-sung. Dat is de stichter van de staat en die dag is een van de belangrijkste nationale feestdagen. Al vaker was Kim een tijd afwezig in het openbare leven, om daarna steeds weer op te duiken. Zijn gezondheidstoestand geldt als een van de best bewaarde geheimen van het land.

De dood van Kim zal niet leiden tot een machtsvacuüm, verwachten sommige waarnemers. Aangezien Noord-Korea vanaf het begin door de familie van Kim wordt geregeerd, is het bijna vanzelfsprekend dat de volgende leider uit de dynastie komt. Zijn jongere zus Kim Yo-jong stond al aan zijn zijde tijdens de toppen in Vietnam en Singapore met Trump. Kim Jong-chol, de oudere broer van de huidige leider, geniet niet veel steun. Kim zou ook een zoon hebben, tien jaar geleden geboren. De Amerikaanse ex-basketballer Dennis Rodman meent dat zijn vriend Kim en diens echtgenote rond 2013 een dochtertje kregen.