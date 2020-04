Kinderopvang: OMT-advies onduidelijk, open basisscholen helemaal

“Of het is helemaal veilig, of niet”, zegt Bijlsma. Ze vreest dat het instellen van verschillende regimes tot veel onrust onder ouders en gezinnen zal leiden. Ook voorziet Bijlsma problemen met de bezetting als het kabinet het advies volgt en kinderen maar de helft van de tijd naar school mogen. “De kinderopvang is complementair aan het onderwijs. Wij zijn flexibel, maar ik vraag mij af: hoe dan?” Als het zover komt, moeten wat Bijlsma betreft landelijke afspraken worden gemaakt tussen opvang en onderwijs.

Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) steunen het pleidooi om voor basisscholen dezelfde regels in te stellen als voor de opvang. Beide sectoren werken immers met kinderen tot en met 12 jaar, stellen ze. Het risico op besmetting met het coronavirus is volgens hen daarom even groot.

De organisaties vinden verder dat medewerkers uit de sector de mogelijkheid moeten krijgen om zich te laten testen op het virus.