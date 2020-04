Straf groomende ex-PVV’er blijft in stand

De veroordeling van voormalig PVV’er Daniël van der S. voor het proberen om minderjarige meisjes tot seks te verleiden, blijft in stand. De man werd augustus 2018 veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en 240 uur werkstraf.

Van der S. ging tegen de uitspraak in cassatie, maar de Hoge Raad oordeelt dat de straf blijft staan. Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk.

De politicus was lid van het Europees Parlement. Hij gebruikte zijn riante inkomen en status om in het gevlij te komen bij meisjes tussen de veertien en zestien jaar. Hij stuurde volgens het Openbaar Ministerie tussen 2012 en 2014 dubbelzinnige berichten en bood cadeautjes, geld en zelfs een keer cocaïne aan. Een van de meisjes was de tienerdochter van een van zijn medewerkers.

Hoger beroep

Van der S. heeft altijd ontkend dat hij op seks uit was. Tijdens de behandeling van het hoger beroep vertelde hij dat hij graag “een coole dude” wilde zijn en daarom cadeautjes aanbood.

Van der S. zat van juli 2009 tot juli 2014 twee periodes in het Europees Parlement. Eerst voor de PVV, waar hij zijn zetel opgaf nadat hij onder invloed van drank een aanrijding had veroorzaakt, daarna vanaf december 2011 als onafhankelijk lid.