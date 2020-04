Philip Morris trekt vooruitzichten voor 2020 in om corona

Sigarettenproducent Philip Morris International trekt zijn verwachtingen omtrent de winst voor heel 2020 in. Noodmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus raken de verkoop van tabakswaren, met name in belastingvrije winkels op luchthavens. Volgens de maker Marlboro- en L&M-sigaretten is het nog onduidelijk hoe de pandemie de resultaten de rest van het jaar beïnvloedt.