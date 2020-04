‘Veel horecabedrijven en winkels Amsterdam zien bankroet naderen’

Veel horecaondernemingen en winkels in Amsterdam stevenen door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus af op een faillissement, waarbij in totaal naar schatting 50.000 banen dreigen te verdwijnen. Daarvoor waarschuwt het Amsterdamse bedrijfsleven in een open brief aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Ondernemingen in Amsterdam zijn extra kwetsbaar vanwege afhankelijkheid van buitenlandse toeristen en hoge huur.