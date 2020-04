Rotterdam wil discriminatie in vrije huursector aanpakken

De gemeente Rotterdam wil discriminatie in de vrije huursector aanpakken. Antidiscriminatiebureau RADAR concludeert uit een praktijktest dat niet alle huurders in Rotterdam gelijke kansen hebben. De gemeente wil daarom dat het aanbieden van vrije sectorwoningen gereguleerd gaat worden.

Volgens RADAR hebben Rotterdammers met een beperking of een Marokkaans klinkende achternaam bijvoorbeeld minder kans om een woning te krijgen. Ook zijn de criteria voor het toewijzen van een woning niet altijd duidelijk.

De gemeente Rotterdam denkt dat veel verhuurders dit niet opzettelijk doen, maar dat onbewuste vooroordelen een grote rol spelen. Rotterdam gaat overleggen met de woningbranche om te bepalen wat hieraan gedaan kan worden.

RADAR reageerde drie maanden lang op huurwoningen in de vrije sector en stuurde telkens twee mails. Een was ondertekend met een Nederlandse achternaam en de andere kandidaat had een Marokkaans klinkende achternaam. De kandidaat met de Nederlandse naam kreeg negen positieve reacties meer dan de andere kandidaat. In totaal is op 86 woningen gereageerd.