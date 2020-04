Burgemeesters creatief met lintjesregen

De Kanselarij der Nederlandse Orden raadde gemeenten aan om decorandi op te bellen. Dat advies nemen veel burgemeesters in het land over, maar een flink aantal gemeenten heeft voor een verrassender oplossing gekozen. In Almere wordt op 24 april aangebeld bij een decorandus. Als die opendoet, staat er een scherm voor de deur met een rechtstreekse verbinding met het stadhuis. In de burgerzaal spreken Weerwind of Van Garderen de te onderscheiden inwoner toe.

Dit jaar krijgen ongeveer 3000 mensen een lintje. Er komt nog een landelijk moment dat de versierselen opgespeld gaan worden.