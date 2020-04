Linkse oppositie boos over uitlekken stikstofplannen

Maandag lekte uit dat het kabinet 5 miljard euro extra uittrekt voor de aanpak van de stikstofcrisis. Het grootste deel daarvan, 3 miljard, gaat naar natuurbehoud. De andere 2 miljard gaat naar ‘bronmaatregelen’ om de stikstofuitstoot bij de bron te verminderen.

De partijen willen van minister Carola Schouten (Landbouw) weten waarom en door wie de plannen gelekt zijn.

Partij van de Arbeid

“Als dit het is, is het kabinet echt af”, zegt Esther Ouwehand van de PvdD over de uitgelekte plannen. “De belastingbetaler moet opdraaien voor de fouten van de overheid”, voegt ze daaraan toe.

Volgens de Partij van de Arbeid moet nog maar blijken of het bedrag voldoende is. “We hebben nog steeds een groot tekort aan betaalbare woningen en banen in de bouw worden bedreigd door de coronacrisis. Er is geld nodig om de veestapel te verkleinen en de natuur te herstellen, zodat er weer gebouwd kan worden”, zegt Kamerlid William Moorlag.