OMT: opvang weer open na meivakantie, basisscholen beperkt

De kinderopvang en buitenschoolse opvang kunnen na de meivakantie weer open. De experts die het kabinet adviseren denken dat het risico voor de volksgezondheid daarvan “beheersbaar” is. Voor basisscholen adviseert het OMT voorbereidingen te treffen voor “halve bezetting per dag totdat er meer gegevens beschikbaar komen uit Scandinavische landen waar de scholen inmiddels geopend zijn of opengaan”.