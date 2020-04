Aantal nieuwe ziekenhuisopname in België onder 200

Voor het eerst sinds 18 maart, de dag dat België in lockdown ging vanwege het coronavirus, is het aantal nieuwe ziekenhuisopnames tot onder de 200 gedaald. Er werden de afgelopen 24 uur 172 coronapatiënten opgenomen en 107 mensen mochten weer naar huis, melden de gezondheidsautoriteiten.

Het aantal sterfgevallen in België door het coronavirus of een vermoeden daarvan is het afgelopen etmaal naar 5998 gestegen. Er werden 170 overlijdens gemeld. In de ziekenhuizen bezweken 89 bevestigde coronapatiënten. De verpleeghuizen rapporteerden 80 nieuwe sterfgevallen waarbij wordt aangenomen dat het virus een grote rol heeft gespeeld. Een persoon overleed op een andere locatie.

In de Belgische ziekenhuizen liggen nu 4976 coronapatiënten, een stijging van 56. Van hen liggen er 1079 op de intensive care. Het aantal patiënten dat moet worden beademd steeg met 17 patiënten tot 777. Het aantal bevestigde besmette coronapatiënten steeg met 973 nieuwe gevallen tot 40.956.

Viroloog Steven Van Gucht riep mensen die griepverschijnselen hebben op direct kennissen en familie met wie ze contact hadden in de twee dagen ervoor te waarschuwen zodat zij in zelfisolatie kunnen gaan. Iemand die geïnfecteerd is met Covid-19 zou het besmettelijkst zijn de dagen voor het uitbreken van de symptomen en in de eerste dagen daarna, stelde hij.