Spanje ziet lichte stijging dagelijkse coronadoden

Het aantal bevestigde besmettingen nam op dinsdag toe tot 204.178 van 200.210 een dag eerder.

Het aantal nieuwe besmettingen en doden in Spanje is gedaald tot ongeveer de helft van het niveau van begin april. Toch is deze vooruitgang kwetsbaar en zal het beëindigen van de lockdown een geleidelijk proces zijn, zei premier Pedro Sanchez afgelopen weekend.