Opsporing Verzocht toont bewakingsbeelden Van Gogh-roof

Het doek dat Vincent van Gogh in 1884 maakte, werd eind maart gestolen uit het museum in Laren. Het gaat om het werk Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar. Het gestolen schilderij van 57 centimeter breed en 25 centimeter hoog is eigendom van het Groninger Museum en was aan Singer Laren uitgeleend.

