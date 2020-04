Aantal ziekmeldingen in verpleeghuizen en thuiszorg nog hoger

In verpleeghuizen en de thuiszorg stijgt het aantal ziekmeldingen nog harder dan in de zorgsector in het algemeen, meldt CNV Zorg & Welzijn. Het aantal werknemers in de hele zorgsector dat zich in de maand maart ziek meldde ging van 10 naar 14 procent ten opzichte van maart 2019, een stijging van bijna 40 procent. In verpleeghuizen en thuiszorg was de stijging van het aantal meldingen 54 procent ten opzichte van maart 2019, aldus de bond op basis van cijfers van Vernet Verzuimnetwerk.