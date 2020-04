Aantal besmettingen Rusland boven 50.000

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Rusland is tot boven de 50.000 gestegen. Het Russisch crisiscentrum meldde dat er het afgelopen etmaal 5642 nieuwe gevallen waren ontdekt waarmee het totaal naar 52.763 steeg. De groei was daarmee groter dan maandag.

De afgelopen 24 uur stierven 51 coronapatiënten in Rusland. Er zijn nu 456 mensen in dat land aan het virus bezweken. Het aantal coronagevallen in Rusland is de afgelopen dagen sterk opgelopen.