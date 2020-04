China biedt Sint-Maarten medische hulp aan

Volgens haar is hierover maandag overleg gevoerd met minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Blok raadde alle landen in het Koninkrijk aan waakzaam te zijn voor wat betreft aanbiedingen voor medische hulp. Sint-Maarten overweegt ook technische medische bijstand te vragen aan Cuba. Blok heeft aangegeven dat hij later deze week terugkomt op de hulpverzoeken, aldus Jacobs. Op Sint-Maarten zijn 68 personen getest, tien zijn er in totaal overleden. Nederland heeft begin deze maand apparatuur voor twaalf nieuwe ic-beademingsplekken naar Sint Maarten gestuurd.

