Makelaars: geen crisis woningmarkt op de loer

De crisis op de woningmarkt van 2008 tot 2013 keert met de coronacrisis niet automatisch terug. Dat stelt voorzitter Onno Hoes van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Hij ergerde zich aan onheilsprofeten die zeggen dat een crisis op komst is.

De NVM vindt dat de woningmarkt goed draait in de zesde week van social distancing-maatregelen. De prijs van een gemiddelde verkochte woning was in de periode tussen 15 maart en 16 april vergelijkbaar met die van een maand ervoor. Daarnaast zien makelaars dat huishoudens met concrete aankoopplannen deze gewoon doorzetten.

Verder is ook de onderliggende dynamiek op de woningmarkt nu heel anders dan in 2008, concludeert de NVM. De makelaarsclub zette een aantal gegevens zoals het aantal huizenverkopen en historische prijsontwikkeling van de kredietcrisis en de coronacrisis naast elkaar.

De verschillen zijn duidelijk, concluderen de makelaars. De woningnood is nu met een tekort van 315.000 huizen ruim twee keer zo hoog als tijdens de kredietcrisis. Ook wordt er nu minder nieuwbouw geleverd. “Waar we nu te maken hebben met een zeer krappe woningmarkt, was er destijds sprake van een evenwichtige woningmarkt”, aldus Hoes.