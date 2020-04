Peugeot-moeder PSA ziet scherpe krimp autoverkopen door crisis

De verkopen in de eerste drie maanden van dit jaar kelderden met 29 procent. De omzet ging met bijna 16 procent omlaag tot 15,2 miljard euro. PSA denkt dat de Europese automarkt dit jaar met een kwart zal krimpen, net als die in Zuid-Amerika. In Rusland wordt een neergang met 20 procent voorzien en in China met 10 procent.

Vanwege de coronacrisis legde PSA in maart zijn Europese fabrieken stil en het is nog niet duidelijk wanneer deze heropend worden. Het Franse autoconcern spreekt van een chaotisch economisch klimaat. Het bedrijf is volledig gericht op het doorstaan van de crisis, aldus financieel directeur Philippe de Rovira.