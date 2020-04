Danone groeit dankzij hamsterwoede om coronavirus

Het Franse voedingsmiddelenconcern Danone heeft vorig kwartaal zijn omzet opgevoerd dankzij hamsterwoede vanwege het coronavirus. Wel voorziet de onderneming veel onzekerheid in de toekomst vanwege de pandemie en trekt daarom haar financiële vooruitzichten voor dit jaar in. Het bedrijf kan nog niet goed inschatten wat voor eetgewoontes mensen, die thuiszitten vanwege lockdowns, zullen aannemen. Ook zijn problemen in de toelevering van producten mogelijk.