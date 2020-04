De 30-jarige moeder van de pasgeboren baby die op 12 april dood werd gevonden, is aangehouden. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar kind.

Een melding bij de politie over de overleden baby zondag was afkomstig van medewerkers van het ziekenhuis in Enschede. De doodsoorzaak van het kindje is onduidelijk en wordt nog onderzocht door de politie.