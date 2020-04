Nikkei lager door val olieprijs en coronacrisis

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag opnieuw lager geëindigd. Vooral de oliebedrijven stonden onder druk door de onrust op de oliemarkt na de ineenstorting van de prijs van Amerikaanse olie. Ook namen beleggers geen risico’s voorafgaand aan de start van het cijferseizoen in Japan door de onzekerheid over de impact van de coronacrisis op de bedrijfsresultaten. De andere Aziatische beurzen gingen eveneens omlaag in navolging van de verliesbeurt op Wall Street.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 2 procent in de min op 19.280,78 punten. Het was de tweede verliesdag op rij. Oliebedrijven als JGC en Chiyoda werden van de hand gedaan, nadat de marktprijs van een vat Amerikaanse olie voor levering in mei maandag voor het eerst in de geschiedenis negatief was geworden. Dat betekent dat olieconcerns handelaren betaalden om olie af te nemen. Ook handelshuizen als Mitsubishi Corp en Mitsui, die veel in grondstoffen zoals olie handelen, stonden onder druk.

Takara Bio was een positieve uitschieter. Volgens Japanse media wil het farmaceutische concern een systeem voor massaproductie opzetten voor het vaccin tegen het coronavirus waar het bedrijf aan werkt.

Kim Jong-un

De Kospi in Seoul zakte 1,6 procent. Berichten dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un na een medische behandeling met ernstige gezondheidsklachten kampt, zorgden voor onrust op de Zuid-Koreaanse beurs. Overheidsbronnen in Seoul verklaarden echter tegen persbureau Reuters dat de gezondheid van Kim Jong-un niet in gevaar is. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,4 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 2,3 procent.

In Sydney daalde de All Ordinaries ruim 2 procent. De luchtvaartsector stond in de schijnwerpers na het omvallen van de Australische vliegmaatschappij Virgin Australia. Het is de eerste grote luchtvaartmaatschappij die is omgevallen door de coronacrisis. Bewindvoerders nemen nu de leiding van Virgin Australia over en gaan op zoek naar nieuwe investeerders of een koper om het bedrijf te redden.