FNV wil hulp voor werkende ouders nu kinderen thuiszitten

Veel mensen zijn zeker 1 tot 2 uur per dag kwijt aan helpen met leren. Ouders die ook moeten werken halen die uren dan vaak in de avond of in het weekend in. Volgens FNV kan dat leiden tot overbelasting of een burn-out.

“In andere Europese landen is het sluiten van de scholen en kinderdagverblijven gepaard gegaan met het toekennen van extra verlof aan werknemers”, meldt FNV in een verklaring. “Nederland heeft wat de combinatie van werk en zorgtaken nooit vooropgelopen en laat ook nu weer zien dat de zorg voor kinderen vooral als een privézaak wordt beschouwd”, aldus bestuurslid van FNV Judy Hoffer. “Laat daar nu eens verandering in komen. Calamiteitenverlof en extra vrije dagen zijn in deze uitzonderlijke omstandigheden prima manieren om ouders tegemoet te komen, de overheid zou dit moeten faciliteren.”

Premier Mark Rutte maakt dinsdag bekend of kinderen na de schoolvakantie weer naar school en de kinderopvang kunnen. Ook als dit wordt besloten, wil de vakbond dat de ouders worden geholpen.