Mexico verleent gratie aan meer dan 5000 gevangenen

De Mexicaanse senaat is akkoord gegaan met amnestie voor meer dan 5000 gevangenen. De vrijlating geldt voor armen en indianen, 60-plussers en vrouwen die geen gevaar voor de samenleving vormen. Drugshandelaren, moordenaars, verkrachters, gijzelnemers en recidivisten komen niet in aanmerking voor vrijlating.

De amnestie was een verkiezingsbelofte van president Andrés Manuel Lopéz Obrador. Daarnaast hoopt de regering dat met de maatregel een uitbreiding van het coronavirus in de overvolle gevangenissen in Mexico verhinderd kan worden.