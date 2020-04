Corona Check-app beschikbaar voor heel Nederland

De Corona Check-app die is opgezet op verzoek van het OLVG Ziekenhuis in Amsterdam is voor heel Nederland beschikbaar. Dat meldt het AD en staat op de website van de app.

In de app kunnen mensen medische gegevens invoeren en melden hoe ze zich voelen. Als daar een verdacht beeld uit ontstaat, bijvoorbeeld dat iemand het coronavirus kan hebben, dan neemt een arts van het team achter de app contact op met die persoon. Voor de app is gebruikt gemaakt van het al bestaande Luscii. Dat is een medisch gecertificeerde app die “tientallen ziekenhuizen helpt met medische begeleiding op afstand”.

De app werd op 16 maart al gelanceerd en is door zeker 100.000 mensen gedownload. Tot dinsdag ging dat via een aantal ziekenhuizen in het land, maar nu kan iedereen de app downloaden onder de naam. “Er zijn nu zo’n 70.000 mensen die dagelijks hun gegevens invullen”, aldus oprichter van de app Daan Dohmen tegen het AD. “Daarvan zijn er zo’n vierduizend geïdentificeerd als Covid-19-verdachte.”