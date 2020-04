Amnesty: daling executies zet wereldwijd door

Amnesty International heeft ook in 2019 wereldwijd minder executies opgetekend. De mensenrechtenorganisatie telde vorig jaar 657 executies, 5 procent minder dan het jaar ervoor (690). Het cijfer daalt voor het vierde jaar op rij en is het laagste aantal executies in tien jaar tijd, zo staat in het jaarlijkse rapport over de doodstraf.