Trumps adviseur: China houdt data achter voor commercieel gewin

De VS hebben China meerdere malen gevraagd naar de eerste informatie over de uitbraak van het virus die begon in China. “Een van de redenen dat ze ons niet toe wilden laten en geen data over het vroege virus wilden geven, is dat ze in de race zijn om het vaccin als eerste te ontwikkelen”, zei Navarro. “Zij denken dat dit een competitieve commerciële wedstrijd is, dat het een commercieel plan is, zodat zij de vaccins over de wereld kunnen verkopen.”

“Maar wij gaan hen verslaan”, voegde de topadviseur er nog aan toe. “We gaan hen verslaan door het leiderschap van president Donald Trump.” Navarro, een uitgesproken criticus van China, is onlangs door Trump aangesteld om de uitvoering van een oorlogswet te coördineren die het mogelijk maakt bedrijven te verplichten om bijvoorbeeld meer beademingsapparatuur te produceren.