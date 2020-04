Burgemeesters: zorgen om bewegingsruimte jongeren

Burgemeesters maken zich zorgen om jongeren die beperkt worden door de coronamaatregelen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gaf maandagavond na het Veiligheidsberaad in het Provinciehuis in Utrecht aan dat zij zich zorgen maakt over de bewegingsruimte van jongeren en “het handhavingsprobleem dat het oplevert”.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, gaf aan dat er rondom de jongeren dan ook best wat mag gebeuren. Dinsdag wordt duidelijk of het kabinet de maatregelen die zijn genomen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen na 28 april wil versoepelen. Het Veiligheidsberaad wordt gevormd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in het land en Bruls is voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, burgemeester van Nijmegen.

Bruls pleitte er al eerder voor om de coronamaatregelen voor jongeren te versoepelen. Hoe dat moet gebeuren, laat Bruls aan het kabinet. Hij waarschuwde maandag wel “het ventiel niet te veel los te laten”. Het is volgens hem hoe dan ook zaak dat het kabinet met duidelijke maatregelen komt, die goed zijn te handhaven en uit te leggen.

Een werkgroep van onder anderen wetenschappers en burgemeesters uit het Veiligheidsberaad gaat onderzoeken wat de effecten zijn van de coronacrisis op samenleving. Wat betekent de 1,5 metersamenleving op termijn voor bijvoorbeeld jongeren of ouderen. Welke sociale, psychische of economische gevolgen hebben de maatregelen, aldus Bruls.