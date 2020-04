Dodental door corona in Frankrijk boven de 20.000

In Frankrijk is het dodental in de ziekenhuizen en zorginstellingen door coronabesmetting de 20.000 gepasseerd. De nationale gezondheidsdienst meldde maandag 547 nieuwe sterfgevallen. In totaal zijn nu 20.265 Franse patiënten overleden door Covid-19. Alleen in de VS, Italië en Spanje heeft de ziekte meer mensen het leven gekost.

De autoriteiten in Parijs constateerden wel een lichte teruggang van het aantal door coronapatiënten bezette ziekenhuisbedden. Momenteel liggen nog 5683 mensen op de intensive care, opnieuw iets minder dan de voorgaande dagen.