‘Merkel: Duitsland moet economie niet te veel steunen’

Er is binnen de Europese Unie veel gedoe over de beste methode om getroffen economieën te steunen. Daarbij is een tweedeling ontstaan tussen rijke landen als Duitsland, Nederland en Oostenrijk enerzijds en Italië en Spanje anderzijds. Met name Italië zet sterk in op gezamenlijke staatsleningen, zogeheten eurobonds, waarbij alle landen in de eurozone gezamenlijk garant staan. Dat is goedkoper voor de Zuid-Europese landen, maar juist duurder voor de Noord-Europese.

Merkel herhaalde in het gesprek met de CDU-top nog maar eens dat wat haar betreft eurobonds de verkeerde weg zijn.