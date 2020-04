Grote brand in Nationaal Park de Meinweg

In Nationaal Park de Meinweg in Herkenbosch, vlakbij Roermond, is maandagmiddag een zeer grote brand uitgebroken in een bos- en heidegebied. De brandweer Is er uitgerukt met groot materieel. De Duitse brandweer is de Midden-Limburgse collega’s te hulp geschoten, aldus een woordvoerder van de brandweer.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Wel waarschuwde de veiligheidsregio’s eerder al voor de droogte waardoor het brandgevaar groter dan anders is.